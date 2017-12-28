«أمر اليوم» في اليرزة وفي المناطق والوحدات الكبرى

ترأس رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون احتفالًا رمزيًا في باحة وزارة الدفاع الوطني إحياءً لعيد الاستقلال. وفي حضور ضباط أجهزة القيادة والموظفين المدنيين التابعين لها، أقيمت مراسم رفع العلم، ثمّ تلا اللواء الركن ملّاك «أمر اليوم».

كذلك، جرت احتفالات رمزية في قيادات المناطق العسكرية والوحدات الكبرى والقطع المستقلّة، تُلي خلالها «أمر اليوم»، ووضعت أكاليل الزهر على الأنصاب التذكارية للشهداء.