أتعرّف إلى عالمي

إعداد: ريما سليم ضوميط

اضحكوا قدر ما استطعتم!



أثبتت الدراسات أن الضحك يبعد الأمراض ويطيل عمر الإنسان. كيف ذلك؟ يخفّض الضحك من التوتّر ويريح في المقابل عضلات الجسم التي تظل في حالة استرخاء إلى ما بعد أربعين دقيقة من عملية الضحك. وهو أيضًا يخفّض من انتاج هرمونات التوتّر، ممّا يقوّي عمل جهاز المناعة، الذي يبعد الأمراض والالتهابات. كذلك، يساعد الضحك في الوقاية من أمراض القلب من خلال تنظيم تدفّق الدم في الأوعية الدمويّة. وأخيرًا، يساعد الضحك في تخفيض الوزن، إذ أن الضحك لمدة 15 دقيقة في اليوم، يؤدّي إلى حرق أربعين وحدةٍ حراريّة.

هل تعلم

- أن الماء يكوّن حوالى تسعين في المئة من وزن الجسم؟

- أن الماء البارد هو أخف من الماء الساخ

- أن الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على الأرض؟