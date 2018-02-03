أركان الدولة في غرفة عمليات القيادة

شهدت غرفة عمليات قيادة الجيش حركة متواصلة طوال السنة الأولى من قيادة العماد جوزاف عون للجيش. هذه الحركة فرضتها الأحداث والمحطات التي شهدتها الساحة اللبنانية على صعيد الحرب ضد الإرهاب والحفاظ على الأمن. ومن أبرز زوّار هذه الغرفة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

رئيس الجمهورية يزور قيادة الجيش ويتابع عملية نوعيّة

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عملية نوعيّة نفّذتها طوّافات الجيش ضدّ أهداف للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك. وكانت قوى الجيش قد رصدت تحرّكات لمجموعات إرهابية في هذه الجرود فصدر الأمر بضربها.

رئيس الجمهورية الذي زار قيادة الجيش، تابع العملية عبر تقنيّة النقل المباشر، وبحث مع قائد الجيش العماد جوزاف عون أوضاع المؤسسة العسكرية ومهمّاتها واحتياجاتها، ثم انتقلا معًا برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف إلى غرفة عمليات القيادة، حيث استمع الرئيس عون إلى إيجاز حول الانتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، وخصوصًا المهمّات التي تقوم بها على الحدود الشرقية.

رئيس الحكومة في وزارة الدفاع الوطني: نحن معكم

زار رئيس الحكومة سعد الحريري وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، حيث كان في استقباله الوزير يعقوب رياض الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

بعد الاجتماع الذي عُقد في مكتب الوزير الصرّاف، انتقل الجميع إلى غرفة عمليات قيادة الجيش، حيث استمعوا إلى شرح مفصّل حول الإجراءات الأمنية التي اتّخذها الجيش اللبناني في جميع المناطق اللبنانية، وخصوصًا في مناسبة الأعياد.

بعد ذلك، ألقى الرئيس الحريري كلمة أعرب فيها عن ارتياحه للإجراءات الأمنيّة المتّخذة، منوّهًا بما يقوم به الجيش والقوى الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار. وقال: «سنكمل مع الوزير الصرّاف وقائد الجيش المسيرة، وأنا هنا اليوم، لأؤكد دعم الحكومة للجيش ولما يقوم به، ونحن جميعنا في خدمة المواطن».

وأضاف: «إنّ أعداء لبنان كثرٌ، لذلك أردنا أن تكون القوى العسكرية على أهبة الاستعداد. وقد أثبت الجيش اللبناني كما عهدناه دائمًا، أنّه الحامي الوحيد لسلامة الأراضي اللبنانية، وحمى اللـه لبنان من شرّ كلّ عدوّ».

وتابع الرئيس الحريري: «إنّ ما يقوم به الإرهاب لا صلة له بالدين، فهؤلاء يحاولون زرع الخلافات بين المسلمين والمسيحيين، وهم بالطبع لا علاقة لهم بالإسلام». وختم كلمته موجّهًا التهنئة بالعيد إلى المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًــا وأفــرادًا، ومتمنّيًــا لهــم ولعائلاتهــم عيــدًا مباركًــا.

بدوره، قال قائد الجيش في كلمته: «إنّ ما نقوم به هو واجبنا، ونحن نسهر ليعيّد الناس بسلام، ونعدكم بأنّنا سنقوم بما هو أكثر في سبيل حماية لبنان».

... وفي ثكنة هنري شهاب وقيادتي فوجي التدخل الثالث والرابع

زار رئيس الحكومة سعد الحريري، ليلة رأس السنة، ثكنة هنري شهاب وقيادتي فوجي التدخل الثالث والرابع في بيروت، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي أطلعه على سير الخطّة الأمنية التي اتخذها الجيش بالتعاون مع القوى الأمنية في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، لمواكبة احتفالات عيد رأس السنة الجديدة.

من جهته، هنّأ الرئيس الحريري الضباط والعسكريين في مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وأثنى على سهر الجيش والأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن المواطنين وجهودهم الاستثنائية لتحصين الاستقرار في البلاد.