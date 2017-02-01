إجتماع قائد الجيش مع الضباط

الجمعة, 17 شباط 2017

عقد قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة بتاريخي 16 و 17 / 2 / 2017 ، اجتماعاً مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى وضباطها، حيث عرض لهم الأوضاع الدولية والمحلية وشؤون المؤسسة العسكرية، ثم أعطى توجيهاته اللازمة في ما يتعلق بمهمّات الوحدات في المرحلة المقبلة، وفي مقدمها الدفاع عن الوطن ضدّ تهديدات العدو الإسرائيلي، ومكافحة الإرهاب والحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار في البلاد.

وقد أشار العماد قهوجي إلى أن اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة وعودة المجلس النيابي لممارسة دوره التشريعي، قد أدّى إلى تعزيز الاستقرار في البلاد، والجيش سيبذل أقصى الجهود على المستوى الأمني، لمواكبة مسيرة العهد وتحقيق تطلعاته، خصوصاً لجهة حماية استحقاق الانتخابات النيابية المرتقبة.

وبالنسبة إلى وضع الجيش، أكّد أن القيادة ماضية في تعزيز قدراته العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات وتدريب نوعي بالتعاون مع الدول الصديقة، خصوصاً بعدما حقّقت هذه المؤسسة إنجازات كبيرة وحاسمة في مواجهة الإرهاب وشبكاته التخريبية. وحول قضية العسكريين المخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية، شدّد على متابعة هذه القضية مع الجهات المعنية حتى النهاية، وعدم تفويت أي فرصة ممكنة أو وسيلة متاحة في سبيل كشف مصيرهم وعودتهم إلى كنف عائلاتهم ومؤسستهم.