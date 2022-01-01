إحالة عناصر خلية إرهابية على القضاء المختص

الخميس, 08 أيلول 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، عناصر خلية إرهابية أُوقفوا في إحدى بلدات البقاع الغربي بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها المديرية في المنطقة المذكورة، حيث ضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وقد تبين ارتباط أفرادها بإحدى التنظيمات الإرهابية، وتنفيذهم رمايات وتدريبات عسكرية في جرود المنطقة، وتخطيطهم لضرب مراكز عسكرية وتبادلهم صوراً جوية لتلك المراكز، ويُديرهم أحد الأشخاص الموجودين خارج الأراضي اللبنانية.