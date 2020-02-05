إحالة 23 شخصاً من الجنسية السورية على القضاء والأجهزة المختصة وتوقيف خمسة في بلدة القاع - الهرمل

الخميس, 06 شباط 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص 8 أشخاص من الجنسية السورية لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، وأحالت سوريين اثنين على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لقيامها بتهريب بضائع عبر الحدود اللبنانية السورية المشتركة. كما أُحيل 13 شخصاً سورياً على المديرية العامة للأمن العام لتجولهم بطرق غير قانونية على الأراضي اللبنانية.

كذلك أوقفت دورية من المديرية المذكورة في محلة مشاريع القاع - الهرمل، خمسة سوريين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وتورطهم بعدة ملفات إرهابية منها إطلاق صواريخ على مناطق لبنانية بتواريخ سابقة.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.