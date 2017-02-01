إصابة 14 عسكرياً وتوقيف 8 أشخاص في منطقة البداوي - طرابلس

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 1 / 2020، أقدم عدد من الشبان على قطع الطريق العام في منطقة البداوي بواسطة الحجارة الاسمنتية، وعلى الفور تدخلت الوحدات المنتشرة في المنطقة لفتح الطريق، فأقدم هؤلاء على رشق عناصر الجيش بالحجارة وقنابل المولوتوف، ما أدى إلى إصابة 14 عسكرياً بجروح مختلفة، وقد تمّ توقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبب بإصابة العسكريين أثناء قطع الطرقات في المحلة.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.