إصابة 31 عسكرياً وتوقيف 5 أشخاص في مدينة طرابلس

الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أصيب 31 عسكرياً بجروح مختلفة ورضوض جراء تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية من قبل عدد من المحتجين أثناء تظاهرات شهدتها مدينة طرابلس بتاريخ 26/1/2021، كما تضررت آليات عسكرية وعتاد، وقد تم توقيف خمسة أشخاص لإقدامهم على التعدي على الأملاك العامة والخاصة وافتعال أعمال شغب والتعرض للقوى الأمنية.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.