إصابة 81 عسكرياً خلال تنفيذ مهمات حفظ الأمن وتوقيف 20 شخصاً

الأربعاء, 29 نيسان 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تابعت وحدات الجيش تنفيذ مهماتها لحفظ الأمن والاستقرار خلال الاحتجاجات الشعبية المطلبية في مختلف الأراضي اللبنانية. ونتيجة أعمال الشغب التي حصلت ليل أمس في ساحة النورــــ طرابلس أصيب 50 عسكريّاً من بينهم 6 ضباط، وقد أوقفت وحدات الجيش في الساحة المذكورة 19 شخصاً لإقدامهم على رمي المفرقعات ورشق عناصر الدورية بالحجارة وافتعال أعمال شغب وإحراق مصارف وعدد من الصرّافات الآلية، كما أوقف شخص آخر لإقدامه على إطلاق النار باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى إصابة أحدهم.

- وفي محلة البحصاص - طرابلس، تعرّضت دورية للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عسكريين وتعرّض آلية لأضرار.

- وفي شارع الحمرا - بيروت، تعرّضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة والزجاج والقطع المعدنية أثناء قيامها بإعادة فتح الطريق، ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين.

وفي مدينة صيدا، وأثناء قيام دورية من الجيش بإعادة فتح الطريق تعرّضت للرشق بالحجارة ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين من بينهم ضابط وإلحاق الأضرار بـ 3 آليات عسكرية.

وعلى الأوتوستراد الساحلي في محلة الناعمة، تعرّضت دوريات الجيش المنتشرة في أكثر من نقطة للرشق بالحجارة أثناء محاولة إعادة فتح الطريق ما أدى إلى إصابة 21 عسكرياً بجروح.

تجدد قيادة الجيش التأكيد على ضرورة المحافظة على سلمية التظاهر.