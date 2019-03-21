إطلاق الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة

الخميس, 04 نيسان 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ولمناسبة اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، أطلق المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام، حملة وطنية تذكيرية للتوعية من مخاطرها، وذلك في المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان - ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، بحضور اللواء الركن جورج شريم ممثلاً وزير الدفاع الوطني الأستاذ الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون بالإضافة إلى سلطات رسمية وعسكرية وعدد من الشخصيات المدنية. بعد عرض فيلم وثائقي عن مخاطر الألغام، ألقى رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام العميد الركن جهاد البشعلاني كلمة جاء فيها : "تُعتبرُ التوعيةُ من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب إحدى أهم النشاطات المتعلقة بالألغام، إلى جانب عمليات التنظيف ومساعدة الضحايا؛ وقد شملت أعمالُ التوعية التي قام بها المركز بالتعاون مع اللجان والمؤسسات المعنية، حوالي مليون ومئة ألف مواطنٍ على الصعيدين المباشر وغير المباشر، في مختلف المناطق اللبنانية".

وكانت كلمة لكلّ من الدكتورة حبوبة عون من اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام والسيد سعد الأزهري مدير عام ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر أكّدت ضرورة التوعية وإزالة الألغام، وانعكاسهما على التنمية المستدامة، وشكرت الجيش على مساهمته في تنظيف الأراضي الملوّثة، وشدّدت على أهمية استمرار التعاون مع المؤسسة العسكرية في هذا المجال.

كما ألقى اللواء الركن شريم كلمة بالمناسبة جاء فيها: " نجتمع اليوم لنطلق معاً الحملة الوطنية في اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام تحت عنوان "تعزيز الأمان والتنمية". وهدفنا في المرحلة المقبلة، هو أن نتمكّن من تحرير أكثر من ستّة وأربعين مليون متر مربّع من الأراضي التي لا تزال بحاجة إلى تنظيف، بالتعاون مع الدول الصديقة والجهات المانحة ".

بعد ذلك تمّ عرض برنامج اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام من قبل رئيسها الرائد علي مكة.

وفي الختام أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.