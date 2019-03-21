إقامة احتفال عسكري رمزي في مبنى وزارة الدفاع وقيادات المناطق لمناسبة عيد الجيش وذكرى الشهداء

الأربعاء, 31 تموز 2019

لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الجيش، أقيم احتفال عسكري رمزي في مبنى وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ترأسه اللواء الركن أمين العرم رئيس الأركان ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وقد تلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة، ثم وضعَ إكليلاً من الزهر باسم العماد قائد الجيش على النصب التذكاري لشهداء الجيش.

وفي الإطار عينه، أقيمت احتفالات مماثلة في قيادات المناطق العسكرية، تمَّ خلالها وضع إكليل من الزهر على نصب الشهداء في كل منطقة، وإحياء ذكراهم بحضور شخصيات رسمية وروحية.

كما قامت وفود عسكرية بوضع أكاليل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على أضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: الرئيس اللواء فؤاد شهاب في بلدة غزير، العماد جان نجيم في بلدة كفرتيه، اللواء عادل شهاب في محلة رأس النبع، العماد إميل البستاني في بلدة حارة صخر، العماد اسكندر غانم في بلدة صغبين، العماد حنا سعيد في بلدة القليعة – مرجعيون، العماد ابراهيم طنوس في بلدة القطلبة – القبيات، والعماد فكتور خوري في بلدة عمشيت.