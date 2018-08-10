إقامة البطولة العربية العسكرية السابعة للتايكوندو

الاثنين, 17 أيلول 2018

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ممثلاً بقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد جورج الهد، أقيمت البطولة العربية العسكرية السابعة للتايكواندو التي استضافها الجيش اللبناني في مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري، اعتباراً من 13/9/2018 ولغاية 16/9/2018، بمشاركة فرق رياضية عسكرية تنتمي إلى ثماني دول عربية، وذلك بحضور عدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية الوطنية والشخصيات الإعلامية وبمشاركة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية والاتحاد اللبناني للتايكواندو، إلى جانب عدد من الضباط والعسكريين.

استهل الحفل بعزف النشيد الوطني اللبناني ورفع الأعلام، ثمّ أعلن العميد الهد افتتاح البطولة ورحب بالحضور وبالفرق الرياضية المشاركة. ثمّ ألقى رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العميد عبد الهادي بن بكر القحطاني كلمة شكر فيها قيادة الجيش والمركز العالي للرياضة العسكرية، لافتاً إلى أن إقامة هذه البطولة على أرض لبنان تؤكد إرادة الحياة والنهوض لدى الشعب اللبناني، ولدى الجيش الساهر على أمن الوطن واستقراره.

وفي الحفل الختامي هنّأ عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ورئيس الوفد الأردني العميد جهاد قطيشات الفائزين وشكر قائد الجيش على رعايته للبطولة. كما ألقى العميد الهد كلمة ثمّن فيها الجهود التي بُذلت بالتعاون مع الجيش في سبيل إنجاح هذه البطولة. ثم جرى عرض الإنجازات التي حققها الجيش خلال العام الفائت، والنشاطات المرتقبة للمرحلة المقبلة.

وجرى إعلان الفائزين وتوزيع الكؤوس والميداليات، وأقيم حفل تبادل أنخاب بالمناسبة. وحل فريق المملكة العربية السعودية في المركز الأول، وفريق دولة الجزائر في المركز الثاني، وفريق المملكة الأردنية الهاشمية في المركز الثالث، وفريق لبنان في المركز الرابع.