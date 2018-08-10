إقامة حفل تخريج جنود إناث في الوروار بحضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك

الجمعة, 14 أيلول 2018

ترأس رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، احتفال تخريج نحو 1650 عنصراً من العسكريين الإناث بعد أن أنهين دورة التدريب الأساسي المخصصة لهن. حضر الاحتفال رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، ورئيسة مجلس المرأة العربية السيدة لينا الدغلاوي مكرزل، إلى جانب عدد من كبار ضباط الجيش وذوي المتخرجات.

وقد ألقى اللواء الركن ملّاك كلمة في الاحتفال جاء فيها: " كما أثبت الجيش على المستوى الوطني، أنه مرجل الوحدة الوطنية، التي تنصهر فيه جسماً وروحاً، كذلك أثبت على المستوى الاجتماعيّ والإنسانيّ أنه الحاضن الجامع لأبناء الوطن، على اختلاف مكوناتهم وشرائحهم وأطيافهم. وما انضواء المرأة اللبنانية في صفوفه إلا تتويج لهذه القيم، التي نتمسك بها ونصر عليها اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، لا سيما وأنها فرضت حضورها وفعاليتها في الوحدات الإدارية، ومساهمتها في مساندة الوحدات القتالية طبياً ولوجستياً".

وأضاف: "إنّ ما يعني الجيش في ظلّ الأوضاع الحرجة التي تمرّ بها المنطقة العربية، هو الحفاظ على ثروتنا الوطنية الأولى، وهي ثروة الاستقرار والأمان التي ينعم بها لبنان على نقيض العديد من البلدان، وهو قادر على ذلك في كل ظرف ووقت ومكان. فكما استطاع سابقا أن يقطع دابر الإرهاب، ويحبط مخططات العدوّ الإسرائيلي، سيستطيع من دون أدنى شك، أنْ يتصدّى لكلّ من تسوّل له نفسه استغلال الظروف لتعكير صفو الأمن في الداخل. فالاستقرار هو من المقدسات، للجميع من دون استثناء، وهو إلى جانب ذلك يمثل القاعدة الصلبة لانطلاق ورشة النهوض بالبلاد، التي يتطلع إليها اللبنانيون بملء الثقة والأمل."

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.