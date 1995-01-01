إنقاذ مهاجرين غير شرعيين مقابل شاطىء شكا أثناء تعرض زورقهم للغرق

السبت, 23 أيلول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 23 / 9 / 2023، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني من إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعيًّا (جميعهم من الجنسية السورية) كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطىء شكا.

تحذر قيادة الجيش من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.