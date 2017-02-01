اجتماع الناقورة

إعداد: نينا عقل خليل

عُقد في رأس الناقورة، اجتماع ثلاثي برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسّق الحكومة اللبنانية لدى هذه القوات العميد الركن الطيّار أمين فرحات، والذي ركّز على موقف الحكومة اللبنانية المتمسّك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية والرافض لخروقات العدو الإسرائيلي الجوية والبحرية والبرية والاستفزازات المتكررة مطالبًا بوقفها.

كما جدَّد الوفد اللبناني مطالبته العدو الإسرائيلي بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر عند الحدود الجنوبية، مطالبًا بمعلوماتٍ دقيقة وإحداثيات عن الأماكن التي زعم العدو الإسرائيلي أنّها تحتوي على أنفاق، وذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه. وشدّد على عدم قيام العدو بأي أعمال داخل الأراضي اللبنانية.

كذلك، أكّد الجانب اللبناني التزام لبنان القرار 1701 وحدوده المعترف بها دوليًا مطالبًا بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 13/L73 القاضي بدفع العدو الإسرائيلي المستحقات المترتّبة على عدوانه على المنشأة النفطية في الجية في العام 2006، والتي نجم عنها أضرار بيئية جسيمة قيمتها نحو 856.4 مليون دولار، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على العدو الإسرائيلي لتنفيذ القرار المذكور.