اجتماع في مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

إعداد: باسكال معوّض بومارون

عقد العميد مروان عيد مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اجتماعًا مع وفدٍ بريطاني ضمّ الملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدم Chris Gunning، والمستشارة السياسية لدى السفارة البريطانية السيدة Nicola De Luzio. عُرضت خلال الاجتماع أبرز نشاطات المديرية وخطّة عملها وخصوصًا المواضيع المتعلّقة بـ:

• تعميم قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية الواجب احترامها من قبل الأطراف المتنازعة.

• تقديم المشورة للجهات المعنية في المواضيع الحسّاسة المتعلّقة بحالات النزاع وتبِعاتها.

• تحديد الأشخاص والأعيان المحمية بموجب القوانين الدولية، وإدراجها ضمن بند تعليمات التنسيق في أوامر العمليات ولحظ طريقة التعامل معها.

• تنظيم حلقات تدريبية شهرية حول المبادئ العامة لسلوك العسكري في الجيش اللبناني، والتنبيه لخطورة خرق قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في أثناء العمليات العسكرية، واتّخاذ إجراءات تأديبية بحقّ المخالفين.

كما تطرّق المجتمعون إلى موضوع معاملة الموقوفين، ودورة «إدارة النزاعات الدولية» التي أشرف عليها المقدم Gunning، والتقديمات البريطانية الممكن منحها للمديرية من خلال التدريب في الخارج والدورات المتخصّصة في الداخل.