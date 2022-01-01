اجتماع قائد الجيش مع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية

الأربعاء, 14 كانون الأول 2022

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية السيدة Dorothy SHEA والسفير البريطاني السيد Hamish COWELL والسفيرة الكندية السيدة CHASTENAY Chantal، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

وأشاد السفراء بأداء وحدات الجيش اللبناني في ضبط الحدود من خلال مكافحة أعمال التهريب، ودوره الفاعل في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن البلاد، مؤكدين التزام بلادهم الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها.

من جهته شكر العماد عون السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر للجيش، لما له من دور أساسي في تحسين قدرات الوحدات العسكرية لتمكينها من أداء مهماتها.