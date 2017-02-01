الاثنين, 10 كانون الأول 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة الأميركية السيدة Elizabeth Richard والسفير البريطاني السيد Chris RAMPLING، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين الجيش اللبناني وجيشي البلدين. بعد ذلك ترأس العماد عون اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرين RAMPLING وRichard، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك. وجرى تقييم الخطوات التي تمّ تحقيقها على هذا الصعيد، وتلك اللاحقة لاستكمال تنفيذ البرنامج في ضوء احتياجات الجيش.

وشكر قائد الجيش السلطات الأميركية والبريطانية على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية، مثمناً حرصها على دعم الجيش في مواجهة مختلف التحديات، كمحاولات العناصر الإرهابية التسلل إلى لبنان للعبث بأمنه واستقراره، وتهريب الأشخاص والممنوعات عبر الحدود.

ونوّه كلّ من السفيرين RAMPLING وRichard، بكفاءة الجيش اللبناني وإنجازاته المميزة في ضبط الحدود اللبنانية، وأعربا عن مواصلة بلديهما تقديم الدعم للجيش، دفاعاً عن لبنان وحفاظاً على أمنه استقراره وسلامة أراضيه.