اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية والكندية لحماية الحدود البرية

الثلاثاء, 03 كانون الأول 2019

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية السيدة Elizabeth RICHARD والسفير البريطاني السيد Chris RAMPLING وسفيرة كندا في لبنان السيدة Emmanuelle LAMOUREUX، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

ونوّه كل من RICHARD و RAMPLINGبكفاءة الجيش اللبناني وإنجازاته المميزة في ضبط الحدود اللبنانية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وأشادوا بجهود فريق العمل المشترك لتعزيز قدرات الأفواج الخاصة بحماية الحدود، كما أعربوا عن مواصلة دولهم تقديم الدعم للجيش، دفاعاً عن لبنان وحفاظاً على استقراره وسلامة أراضيه. من جهتها، أعربت LAMOUREUX عن فخرها وسرورها بالمساهمة في إنجاح هذا المشروع.

وقد أكّد العماد عون ثقته باستكمال تنفيذ البرنامج، بالاعتماد على قدرة الضباط والعسكريين على التعامل مع أي عتاد أو سلاح جديد بحرفية عالية، والتزام الدول الصديقة متابعة تقديم الدعم النوعي للجيش، إضافة إلى الأهداف المشتركة بين الجميع، وفي مقدمها مواصلة الحرب على الإرهاب.

في الختام، توجّه قائد الجيش بالشكر إلى السلطات الأميركية والبريطانية على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية، الأمر الذي كان له أثر فاعل في رفع مستوى جهوزيتها القتالية، وإلى السلطات الكندية لانضمامها إلى هذا المشروع.