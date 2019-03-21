اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية برئاسة قائد الجيش في فوج الحدود البرية الثاني

الاثنين, 15 تموز 2019

عُقد قبل ظهر اليوم في قيادة فوج الحدود البرية الثاني - رأس بعلبك، اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة Elizabeth Richard والسفير البريطاني في لبنان السيد RAMPLING Chris إلى جانب عدد من كبار الضباط والملحقين العسكريين. وقد استمع الحضور إلى إيجاز حول مهمات أفواج الحدود البرية وحاجاتها والتحديات التي تواجهها. ثمّ قام الحضور بجولة على مراكز المراقبة الحدودية الأمامية، لا سيما مركز حُوِّرتا المتقدم التابع لفوج الحدود البرية الثاني، والذي يعمل على ضبط عدد من أهم المعابر الحدودية غير الشرعية. بعدها التقى العماد عون ضباط الفوج وزوَّدهم بالتوجيهات اللازمة وأثنى على إرادتهم الصلبة وجهدهم الاستثنائي لمراقبة الحدود وضبطها.