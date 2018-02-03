احتفال تخريج وتوزيع شهادات في فوج مغاوير البحر – عمشيت

الأربعاء, 08 آب 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في قيادة فوج مغاوير البحر في ثكنة ميلاد النداف – عمشيت، احتفال تخريج دورة مغوار بحر باسم الرقيب المغوار الشهيد أسامة الرفاعي، ودورات مختلفة في مجال الغطس وتقنياته، وتكريم عدد من الرتباء الذين أحيلوا على التقاعد. حضر الاحتفال قائد الفوج العميد الركن محمد المصطفى ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وضباط ارتباط القوات الخاصة الأميركية، بالإضافة إلى عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية ومدعوين مدنيين وذوي المتخرجين. وبعد وضع إكليل من الزهر على نصب شهداء الفوج وأداء القسم من قبل المتخرجين وتسليمهم الشهادات، ألقى ممثل القائد كلمة في المناسبة، شدّد فيها على أهمية هذه الدورات في تعزيز القدرات القتالية للعسكريين، وممّا قاله:" إنّ اندفاعكم إلى متابعة التدريبات النوعية والدقيقة، وحرصكم على تحقيق أفضل النتائج في نهايتها، هو مدعاةُ فخر لكم، وإنجاز تعتزون به في مسيرتكم العسكرية. فالجندي الصالح، الثابت على قَسَمه، هو الذي يسعى باستمرار إلى تطوير ذاته، بغية تنفيذ مهمته على أكمل وجه. واعلموا أنّ لبنان، بأمسّ الحاجة إليكم وإلى أمثالكم من الرجال المخلصين الشجعان، فكونوا على قدر التطلعات، وقدّموا الولاء للجيش والوطن على أي ولاء آخر".