احتفال تكريمي لأبناء العسكريين الشهداء بمناسبة حلول الأعياد المجيدة

السبت, 23 كانون الأول 2017

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضور عقيلته السيدة نعمت نعمه عون وعدد من الإعلاميين وضباط الجيش واليونيفيل والمدعوين، نظمت قيادة الجيش في اليرزة بالتعاون مع مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري، احتفالاً تكريمياً لأبناء العسكريين الشهداء لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، وقد ألقى العميد الركن ميلاد اسحاق، ممثلاً العماد قائد الجيش كلمة، هنّأ فيها الحضور بحلول الأعياد، متوجهاً بالشكر إلى السيدة ليا العاقوري على بادرتها، وأثنى على تضحيات أفراد عائلات الشهداء، مؤكداً بأن وفاء المؤسسة العسكرية لهم هو جزء من الوفاء للشهداء، لافتاً إلى أن الأمان الذي ينعم به الشعب اللبناني اليوم، ما كان ليتحقق لولا دماء هؤلاء الأبطال الذين استرخصوا أرواحهم في سبيل لبنان، وفي الختام، تم توزيع هدايا على الأطفال المكرمين وتبادل الدروع التذكارية.