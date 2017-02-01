احتفال رمزي وتلاوة امر اليوم بمناسبة تولي العماد جوزاف عون سدة القيادة

الجمعة, 10 آذار 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة احتفال عسكري رمزي، حضره رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وأركان القيادة وقادة الوحدات وضباطها، والموظفون المدنيون التابعون لها، حيث جرت مراسم رفع العلم وتلاوة أمر اليوم الأول الذي وجهه العماد قائد الجيش إلى العسكريين، كما أقيمت احتفالات رمزية أخرى في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، والقوات الجوية والبحرية والمعاهد والمدارس والوحدات والقطع المستقلة.