احتفال لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإنشاء منظمة الهيدروغرافيا العالمية

الاثنين, 21 حزيران 2021

برعاية أمير موناكو ألبيرت الثاني وحضور كل من: السفير اللبناني في فرنسا السيد رامي عدوان، واللواء الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، ومدير منظمة الهيدروغرافيا العالمية (IHO) الأدميرال Luigi SINAPI، أقيم احتفال لمناسبة اليوم العالمي للهيدروغرافيا الذي يصادف هذا العام مع الذكرى المئوية الأولى لإنشاء المنظمة، شارك فيه رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية الأدميرال Guiseppe CAVO DRAGONE وقائد القوات البحرية في الجيش اللبناني العقيد الركن البحري هيثم الضناوي. وتمّ رفع العلم اللبناني في مقر المنظمة، فلبنان هو البلد الوحيد الذي انضم إليها هذا العام نظراً للحرفية العالية التي أظهرتها القوات البحرية اللبنانية في مجال أعمال الهيدروغرافيا بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت. مع الإشارة إلى أن انضمام لبنان إلى هذه المنظمة يعبر عن اعتراف دولي بدقة الخرائط التي تعدّها مصلحة الهيدروغرافيا في القوات البحرية وحرفيتها على الصعيد العالمي.