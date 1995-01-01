اختتام الموسم الرياضي في مجمع الرئيس لحود

السبت, 21 كانون الثاني 2017

برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، ممثلاً بقائد المركز العالي للرياضة العسكرية بالوكالة العميد جورج الهد، أقيم في مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري، حفل اختتام الموسم الرياضي العسكري للعام 2016، وذلك بحضور رئيس مصلحة الرياضة السيد محمد عويدات ممثلاً وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية اللبنانية، ومن رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية الوطنية والشخصيات الإعلامية، إلى جانب الضباط والعسكريين المجلّين بالألعاب الرياضية من مختلف وحدات الجيش.



وقد ألقى العميد الهد، كلمة توجّه فيها بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، والإتحادات والأندية الوطنية، وجميع الذين تعاونوا مع الجيش في سبيل إنجاح الموسم الرياضي للعام 2016. ثم جرى عرض الإنجازات التي حققها الجيش خلال العام الفائت، وأبرزها حصول منتخباته ورياضييه، على 7 ميداليات في مباريات إقليمية ودولية و40 ميدالية في مباريات وطنية، كما تم عرض النشاطات المرتقبة للمرحلة المقبلة.



وفي الختام جرى توزيع الكؤوس والميداليات على العسكريين المجلّين، وأقيم حفل تبادل أنخاب بالمناسبة.