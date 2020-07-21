استئناف عملية توزيع المساعدات فور تسلّمها

الجمعة, 21 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بعد انفجار المرفأ في الرابع من الشهر الحالي سارعت عدة دول صديقة وشقيقة إلى إرسال مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان، وأوكلت مهمة التنسيق إلى الجيش اللبناني الذي تسلّم الجزء الأكبر من هذه المساعدات، فيما تسلّمت جمعيات ومنظّمات غير حكومية جزءاً منها.

حتى الساعة وصلت 192 طائرة من 42 دولة، و5 بواخر، تسلم الجيش حمولتها وسلّم للسفارات والجمعيات الكميات المخصصة لها بموجب مستند موقّع.

وتمكنت وحدات الجيش من توزيع ما لديها من حصص غذائية في المناطق المنكوبة أي 40 ألف حصّة، على أن تستأنف التوزيع فور تسلمها مساعدات أخرى، لكنّها ستستمر بتوزيع الخبز في هذه الفترة إلى حين نفاذ كميّة الطحين التي تسلمها الجيش أيضاً من ضمن المساعدات، وعمد إلى تسليمه لعددٍ من الأفران التي بدورها قدّمت الخبز مجاناً.