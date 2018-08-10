استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 16 آب 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مدير سياسات وخطط الاستراتيجيا في القيادة الوسطى الأميركية اللواء Michael Langley على رأس وفد مرافق وبحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة Elizabeth Richard، وجرى البحث في الأوضاع العامة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل السكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية في رئاسة جمهورية البرازيل السيد Hussein Kalout، ثمّ رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء Kristin LUND، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كذلك استقبل الوزير بيار رفول يرافقه الدكتور أحمد حسون، ثم أمين الهيئة القيادية لحركة "المرابطون" العميد المتقاعد مصطفى حمدان، وجرى التداول في شؤون مختلفة.