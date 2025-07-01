استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 01 تموز 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية Romaric Roignan يرافقه السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما استقبل رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، في زيارة بمناسبة توليه مهمته في لبنان، وتم تأكيد الاستمرار في التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.