استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 25 تشرين الثاني 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفيل. كما استقبل قائد البحرية الإندونيسية Admiral Muhammad Ali بحضور السفير الإندونيسي في لبنان Dicky Komar مع وفد مرافق، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، والدور الإيجابي للوحدة الإندونيسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.