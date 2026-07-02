استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 02 تموز 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني (للشؤون الدولية) Barbara Woodward مع وفد بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell، وتناول البحث دور الجيش والخطوات التنفيذية الملحَقة في اتفاق الإطار، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الدقيقة الراهنة.

كما استقبل السفير الباكستاني في لبنان Salman Athar الذي أعرب عن تقدير بلاده لجهود الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار. خلال اللقاء، جرى التطرق إلى أهمية زيارة العماد هيكل الأخيرة إلى باكستان، وآلية تطبيق مفاعيلها.