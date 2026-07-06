استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 06 تموز 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع الشرق الأوسط وتداعياته Jean Arnault، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية دور الجيش ضمن اتفاق الإطار.

خلال اللقاء، أشاد السيد Arnault بجهود المؤسسة العسكرية لحفظ استقرار لبنان، مثمّنًا تضحياتها في مواجهة الصعوبات.

كما استقبل نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، وجرى عرض آخر المستجدات، إلى جانب المسائل ذات الصلة بقانون العفو العام والمتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

كذلك استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وتم البحث في التطورات الراهنة، فيما ثمّن النائب الصمد تضحيات المؤسسة العسكرية، مشدّدًا على أهمية الالتفاف حول الجيش.