استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 18 نيسان 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب قاسم هاشم وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثمّ رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال Nicholas CARTER على رأس وفد مرافق بحضور السفير البريطاني في لبنان السيد Chris RAMPLING وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط John Lorimer والملحق العسكري البريطاني المقدم Alex HILTON، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. كما استقبل محافظ بعلبك – الهرمل الأستاذ بشير خضر، وجرى البحث في شؤون مختلفة.