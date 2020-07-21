استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 14 آب 2020

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزيرة الدفاع الفرنسية السيّدة Florence Parly يرافقها السفير الفرنسي في لبنان السيد Bruno Foucher والملحق العسكري العقيد Fabrice Chapelle، ثم وفداً روسياً برئاسة نائب وزير الدفاع المدني والطوارئ وإزالة آثار الكوارث الطبيعية العماد Chuprian Alexander يرافقه مدير دائرة التعاون الدولي اللواءSolovyov Vladimir Alexandrovich بحضور السفير الروسي في لبنان Alexander Zasypkin، والملحق العسكري العقيد Alexander Milovidov. وتم البحث في المساعدات المقدمة من السلطات الفرنسية والروسية لمواجهة تداعيات الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

كما استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.