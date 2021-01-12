استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 26 تموز 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيدةChristine LAVARDE ترافقها السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne GRILLO والملحق العسكري الفرنسي العقيد Fabrice CHAPELLE، كما استقبل السفير البريطاني الجديد في لبنان Dr. Ian COLLARD يرافقه الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS، وتناول البحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وجيشَيْ البلدين. كذلك استقبل الملحق العسكري الهولندي المقدم Johan Carel GERRITSEN في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه المقدم Rob KEIJZER. واستقبل أيضاً سفير لبنان في كندا السيد فادي زيادة، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.