استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 14 تشرين الأول 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السيدة Victoria Nuland يرافقها كل من: نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السيد Ethan Goldrich، ونائب مساعد وزير المالية الأميركي للشؤون الدولية السيد Eric Meyer بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة Dorothy SHEA. وقد أكدت السيدة Nuland دعم بلادها للجيش في هذه الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها لبنان. كما استقبل قائد الجيش مدير التعاون الأمني والدفاعي في فرنسا الجنرال Thierry Marchand وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل دعم الجيش اللبناني.