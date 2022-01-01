استقبالات العماد قائد الجيش

الأحد, 31 تموز 2022

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس الوفد الأميركي في المفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية السيدة دوروثي شيا، وتناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية، وأطلع هوكشتاين العماد عون على آخر تطورات الملف. من جهة أخرى، جدد قائد الجيش تأكيده التزام المؤسسة العسكرية بأي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، آملاً أن تصل المفاوضات إلى النتائج المرجوة لما في ذلك من مصلحة للبنان.