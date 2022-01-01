استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 28 تشرين الثاني 2022

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الملحق العسكري البرازيلي في لبنان العقيد EMERSON AFONSO AVZEVEDO COSTA في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه. كما استقبل وفداً من الكونغرس الأميركي ضمَّ النواب: MARK TAKANO وCOLIN ALLRED وKATIE PORTER ترافقهم السفيرة الأميركية في لبنان السيدة DOROTHY SHEA، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين. وأثنى أعضاء الوفد على تماسك الجيش اللبناني وجهوزيته العملانية وقيامه بواجباته رغم الظروف الصعبة.