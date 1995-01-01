استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 16 آذار 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد الجيش الثالث في القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، الجنرال Patrick Frank، وتناول البحث سبل التعاون لتعزيز قدرات الجيش اللبناني في هذه المرحلة الاستثنائية المليئة بالتحديات. وأكد الجنرال Frank أهمية مواصلة الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية نظراً لدورها الحيوي في صون استقرار لبنان.

كما استقبل مدير عام حرس الحدود التونسي العميد حسام قوتة على رأس وفد مرافق، وتم عرض سبل تبادل الخبرات في مجال ضبط الحدود. كذلك استقبل رئيس بعثة ورئيس أركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة(UNTSO) الجنرالPatrick GAUCHAT ، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة. ثم استقبل وفداً من رجال الأعمال الإماراتيين الذين أكدوا دعمهم للجيش بجميع الإمكانات المتاحة، وراعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم وجرى التباحث في شؤون مختلفة.