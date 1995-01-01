استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 05 حزيران 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة نائب وزير الشؤون الخارجية الأسترالي السيد Hon Tim WATTS يرافقه السفير الأسترالي في لبنان السيدAndrew BARNES والملحق العسكري العقيد Ian GOOLD وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل الملحق العسكري السعودي العقيد الركن البحري فواز بن مساعد المطيري الذي شكر العماد عون على تحرير المخطوف السعودي مشاري تركي المطيري وسلمه كتاب شكر من رئيس هيئة الأركان العامة للمملكة العربية السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. كذلك استقبل العماد عون قائد القوات الخاصة الهولندية الجنرال Rom SMITS وتناول البحث تطوير التعاون في مجال تدريب القوات الخاصة، ثم رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم على رأس وفد من أعضاء الرابطة.