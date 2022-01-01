استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 09 تشرين الثاني 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفراء: الدنماركي Kristoffer Vivike والنروجي Martin Yttervik والسويدية Anne Dismorr وجرى التداول في الأوضاع العامة والتطورات عند الحدود الجنوبية. ثم استقبل قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواءAroldo Lázaro ، وتناول البحث التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب. كما استقبل مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان السيدة Melanie Hauenstein، وتم التداول في الأوضاع العامّة في البلاد.