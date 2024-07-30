استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 30 تموز 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط Admiral Edward Ahlgren بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell، كما استقبل السفير المصري في لبنان علاء الدين عبد المنعم محمد موسى وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية. كذلك استقبل رئيس بلدية مدينة طرابلس رياض يمق على رأس وفد من المجلس البلدي، وأثنى أعضاء الوفد على دور المؤسسة العسكرية منوّهين بجهودها في حفظ الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس، ثم استقبل رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة على رأس وفد.