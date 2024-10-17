استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 17 تشرين الأول 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الألماني Kurt Georg Stoeckl-Stillfried، وجرى بحث الأوضاع الحالية في لبنان.

وأعلن السفير الألماني تقديم هبة مالية للجيش لدعم قدراته خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.

كما استقبل وفدًا من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائبين وائل أبو فاعور وبلال عبدالله والسيد ظافر ناصر، وتمّت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. كذلك استقبل رئيس دير سيدة القلعة للرهبنة الأنطونية الأب بشارة ايليا على رأس وفد، وجرى البحث في شؤون مختلفة.