استقبالات قائد الجيش العماد جان قهوجي

الأربعاء, 22 شباط 2017

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، قبل ظهر اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور Bob CORKER والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية السيدة Elizabeth RICHARD، وتناول اللقاء البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني، وسبل تعزيزها في المرحلة المقبلة. وقد نوّه العماد قهوجي بالدور المميّز للسلطات الأميركية في توفير الدعم النوعي للجيش اللبناني لمحاربة الإرهاب والحفاظ على استقرار لبنان وحماية حدوده. كما شكر للسيناتور Corker والسفيرة Richard، اهتمامهما الشخصي بمتابعة هذا الدعم.

من جهته أعرب السيناتور Corkerعن تقديره لإنجازات الجيش اللبناني وكفاءته القتالية المميّزة في مكافحة الإرهاب، مؤكّداً إرادة سلطات بلاده في تعزيز الشراكة بين الجانبين، ومواصلة تعزيز قدرات الجيش اللبناني لدعم جهوده في محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة لبنان واستقراره.

بعد ذلك زار الوفد الأميركي برفقة عدد من الضباط منطقة عرسال، حيث جال في بعض مراكز الجيش واطلع على أوضاعها واحتياجاتها المختلفة.