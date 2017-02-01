استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الأربعاء, 15 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الوزير السابق عبدالله فرحات على رأس وفد مرافق، ثم وفداً من اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر برئاسة السيد جان فخري، ووفداً من بلدية كفرذبيان برئاسة السيد بسام سلامة، حيث قدم له الزائرون التهنئة بمناسبة توليه قيادة الجيش، وبحثوا معه في شؤونٍ عامة.

كما استقبل العماد عون الملحق العسكري السلوفيني العقيد Janko Šteh، وتناول البحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.