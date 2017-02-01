استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الأربعاء, 29 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السادة النواب: ستريدا جعجع وأمين وهبي وأنطوان سعد وهنري حلو، والنائب السابق منصور البون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، ثم وفداً من اتحاد بلديات الضنية برئاسة السيد عبد السلام سعدية الكريم الخليل، ووفداً من أندية الليونز برئاسة الحاكم فادي غانم. كذلك استقبل وفداً من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) برئاسة السيد Martijn PLUIM، وتناول البحث التعاون القائم في مجال تأهيل مراكز التدريب الخاصة بأفواج الحدود البرية.