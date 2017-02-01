استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الجمعة, 01 كانون الأول 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، أسقف صيدنايا المطران لوقا خوري يرافقه عدد من راهبات دير معلولا في سوريا، حيث سلم العماد عون المطران خوري عشر أيقونات تابعة للدير، ثلاث منها قديمة ونادرة، وذلك بعد أن تسلمها الجيش مؤخراً من مختار بلدة عرسال السيد محمد عز الدين. وهذه الأيقونات كانت قد استولت عليها التنظيمات الارهابية خلال الأحداث السورية.

وقد توجّه المطران خوري بالشكر إلى العماد عون على هذه اللفتة الكريمة التي أعادت الفرح الى نفوس أبناء الدير نظراً إلى رمزيتها التاريخية ومكانتها في تراثه الديني العريق. ومما قاله بالصوت:.....

من جهته شكر العماد عون للوفد زيارته، مؤكداً بأن الجيش اللبناني وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحرص على حماية الإرث الديني والثقافي لجميع أتباع الأديان السماوية، وأضاف أن الجيش سيواصل أعمال البحث والتقصي عن الايقونات والقطع الدينية المسلوبة لاعادتها إلى أصحابها. ومما قاله بالصوت:......