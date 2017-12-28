استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الثلاثاء, 16 كانون الثاني 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية والتنسيق القائم بين الجانبين للحفاظ على استقرار قطاع جنوب الليطاني، كما استقبل منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب السيد جيل دي كركوف على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة Christina Lassen، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالنشاطات الارهابية، كذلك استقبل وفداً من الاتحاد العمّالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، وجرى التداول في شؤون مختلفة.