استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الجمعة, 14 تموز 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الوزير السابق طلال المرعبي، وتناول البحث الأوضاع العامة، ثم استقبل قائد القوات البرية في القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Michael Garrettعلى رأس وفد مرافق، بحضور السفيرة Elizabeth Richard والملحق الدفاعي العقيد Daniel Mouton، وجرى التداول في مجالات التعاون العسكري بين الجانبين، خصوصاً في مجال تدريب الوحدات البرية اللبنانية وتسليحها. كما استقبل وفداً عسكرياً إيطالياً برئاسة الجنرال Nicola Zanelli وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كذلك استقبل وفداً من حركة التجدد للروم الكاثوليك برئاسة السيد شارل عربيد، وتمّ البحث في شؤون مختلفة.