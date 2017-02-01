استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الجمعة, 24 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتناول البحث التنسيق المشترك بين المؤسستين، كما استقبل الوزير السابق ألان حكيم على رأس وفد مرافق، ثم رئيس الرابطة السريانية السيد حبيب افرام، ووفداً من الرهبانية الأنطونية برئاسة الأباتي داود رعيدي، وجرى التداول في شؤون عامة، كذلك استقبل السيدين سركيس سركيس وإيلي الحاج، ورئيس مجلس إدارة شركة "بيبسي كولا" السيد وليد عساف.

من جهة أخرى، استقبل العماد عون وفداً من البرلمان الأوروبي، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والمساعدات الأوروبية المقدمة للجيش اللبناني، كما استقبل السفير الألماني في لبنان السيد Martin Huth يرافقه الملحق العسكري المقدم Dietrich Jensch، وتخلّل اللقاء توقيع اتفاقية هبة عسكرية مقدمة من السلطات الألمانية لمصلحة الجيش.