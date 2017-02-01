استقبال العماد قائد الجيش لوزير الدفاع الأسترالي

الأربعاء, 16 كانون الثاني 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الأسترالي السيد Christopher Pyne ترافقه السفيرة الأسترالية في لبنان السيدة Rebekah Grindlay ووفد مرافق، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

وأشاد الوزير Pyne بعلاقة التعاون والتنسيق بين الجيشين اللبناني والأسترالي، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. مشيراً إلى أن لبنان أنجز مهمة التغلب على التنظيمات الإرهابية بنجاحٍ كبير.

وأعلن الوزير Pyne عن تقديم هبة للجيش، عبارة عن 14 آلية نوع لاند روفر من ضمنها 4 آليات إسعاف آملاً في استمرار التعاون بين الجانبين وتعزيز العلاقة التي تم وضع أسس قوية لها منذ فترة طويلة.

من جهته شكر قائد الجيش العماد جوزاف عون الدولة الأسترالية على دعمها المستمر للبنان، معرباً عن ثقته بأن العلاقة بين الجيشين ستشهد مزيداً من التقدم في المستقبل.

وفي الختام تم تبادل الدروع التقليدية.

ومما قاله الوزير Pyne بالصوت:.....